Jennifer Lawrence revela sus secretos de belleza y su cautela con el bótox

La actriz ganadora del Oscar Jennifer Lawrence, de 36 años, confesó en una entrevista con Vogue publicada el 3 de septiembre que utiliza bótox pero con moderación para no perder la expresividad de su rostro, afirmando que «necesito tener movimiento en mi cara».

Lawrence explicó que recurre al llamado «baby botox», que consiste en dosis reducidas de toxina botulínica que suavizan líneas sin limitar por completo los músculos faciales.

La actriz también detalló su rutina de cuidado facial, que incluye tretinoína y una crema para dermatitis del pañal que usa cuando el retinol le provoca enrojecimiento. Además, reveló que le gustaría someterse a una extracción de grasa bucal, aunque admitió que todos se darían cuenta.