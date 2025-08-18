Jennifer Aniston y Courteney Cox revivieron la magia de Friends al compartir una selfie que celebra sus más de dos décadas de amistad.

La publicación en Instagram, donde aparecen sonrientes y abrazadas, desató una ola de nostalgia entre los fans de la serie que las hizo famosas como Rachel y Mónica.

Aunque el show terminó en 2004, ambas actrices han mantenido una cercana relación que trasciende Hollywood.

«Algunas amistades son para siempre», escribieron seguidores bajo la foto que ya acumula millones de likes.