Jennifer Aniston, de 56 años, protagonizó una audaz sesión fotográfica para la portada de septiembre de Vanity Fair, donde apareció en lencería y paseando en bicicleta.

La actriz, conocida por su papel en Friends, lució diseños de Valentino y Balenciaga en la producción dirigida por Mark Guiducci, editor global de la revista.

Esta es su primera aparición en la portada de Vanity Fair desde 2005, combinando moda de lujo con un mensaje de empoderamiento.

Las imágenes, junto con sus declaraciones íntimas en la entrevista, rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales.