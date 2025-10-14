Jengibre y aloe vera destacan entre los remedios naturales que alivian la gastritis, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y regenerativas que reducen la irritación estomacal.

Mientras el jengibre controla las náuseas mediante infusiones o su inclusión en comidas, el aloe vera acelera la recuperación del revestimiento gástrico con su gel puro que también mitiga la acidez.

La manzanilla y el agua de coco complementan estos beneficios, ya que la primera mejora la digestión con sus infusiones relajantes y la segunda neutraliza el exceso de ácidos mediante minerales como el potasio.