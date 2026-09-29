Jefa de comunicaciones de María Corina Machado regresa a Venezuela tras más de un año fuera

Claudia Macero, jefa de comunicaciones de María Corina Machado regresó a Venezuela después de permanecer más de un año fuera del país.

La opositora aterrizó en Maiquetía este 27 de septiembre y señaló que considera que es momento de volver a casa para contribuir a la reconstrucción del país.

Macero había buscado refugio en marzo de 2024 en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas, tras las órdenes de detención contra miembros de la oposición. En mayo de 2025 salió de Venezuela junto con cuatro dirigentes.