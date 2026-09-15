Jean Smart impone récord con 8 premios Emmy de interpretación

Jean Smart impuso un récord en los Premios Emmy 2026 al ganar el premio a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia por cada una de las 5 temporadas de Hacks, sumando 8 premios Emmy de interpretación y igualando a Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman como quienes han ganado más Emmy de interpretación en la historia de la gala.

El actor Matthew Rhys también impuso otro récord al ganar 2 premios Emmy como actor principal en las categorías de mejor serie de comedia y en una miniserie.

La gala, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, fue dominada por Widows Bay, que con apenas una temporada ganó 14 categorías incluyendo mejor serie de comedia, mientras que The Pit repitió como mejor serie dramática y Hacks vio cómo Widows Bay la venció en comedia.