El concierto de SEVENTEEN en Hong Kong, parte de su «New World Tour», dejó una anécdota imborrable cuando el actor Jackie Chan sorprendió a los nueve miembros presentes.

El legendario artista fue testigo de un espectáculo cargado de energía donde el grupo desplegó sus coreografías más potentes e interpretó éxitos como «Thunder» y «Very Nice».

Aunque cuatro integrantes faltan por el servicio militar, una normativa que suspende sus actividades públicas, el show demostró la fuerza del colectivo, lo que consolida su posición en la escena global del K-pop ante la leal mirada de Carat.