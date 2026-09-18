J Balvin y Valentina Ferrer se separan: cantante confesó que la dejó sola en el embarazo

Valentina Ferrer, ex Miss Argentina, anunció la separación de J Balvin mediante un comunicado en redes sociales. La pareja, que tenía años de relación y un hijo en común, confirmó el fin de su vínculo sentimental.

En el mensaje, Ferrer explicó que la decisión fue tomada «desde el amor y el respeto», y que su prioridad seguirá siendo su hijo Río.

La relación ya había pasado por tensiones públicas: una modelo afirmó haber tenido un encuentro con el cantante y dijo haberle contado a Ferrer tras enterarse del embarazo.

Además, en una entrevista previa, J Balvin admitió que se alejó durante esa etapa porque le dio miedo y no sabía cómo actuar.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones adicionales sobre los motivos finales de la ruptura.