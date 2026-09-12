J Balvin estrena «Qué ironía» junto al dúo argentino La T y la M

J Balvin y el dúo argentino La T y la M estrenaron «Qué ironía», una colaboración que fusiona la cumbia argentina con la música urbana. El tema y su videoclip ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

La canción aborda el desamor y esas relaciones intermitentes que siempre encuentran una excusa para volver a empezar.

El videoclip fue filmado en las calles de Nueva York y contó con la dirección del realizador argentino Maldo.

La T y la M es un dúo originario de Florencio Varela, Buenos Aires, integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen, y con este estreno amplían su alcance internacional.

Desde su lanzamiento el 10 de septiembre, el videoclip de «Qué ironía» acumula más de 355 mil visualizaciones en YouTube.