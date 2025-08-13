Ivonne Nochez hizo historia al convertirse en la primera atleta salvadoreña en ganar una medalla de oro en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, tras imponerse en la prueba de patinaje de velocidad con un tiempo de 10.702 segundos.

La deportista de 24 años superó por casi 6 décimas a la guatemalteca Dalia Soberanis (bronce).

Con este triunfo, Noches se une al lanzador Roberto Hernández como los únicos competidores de El Salvador con preseas en este evento, pero destaca como la primera mujer en lograrlo.

Su victoria marca un hito para el deporte nacional, que no obtenía una medalla en los Juegos Mundiales desde su creación en 1981.