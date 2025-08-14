Nóchez registró un tiempo de 10.702 en la final de los 100 metros carriles, con lo que logro el primer lugar de la prueba, la medalla de plata fue para la francesa Haila Brunet, con un tiempo de 10.742 segundos y el bronce para la guatemalteca Dalia Soberanis con 11.275 segundos.

“Estoy muy contenta de ser la primera en ganar oro en Juegos Mundiales, súper orgullosa de mí y agradecida con todos los que son parte de este increíble logro”, dijo desde territorio asiático la patinadora salvadoreña.

Ivonne junto al arquero Roberto Hernández, quien gano medalla de bronce en Cali 2013, son los únicos atletas salvadoreños en ganar medallas en Juegos Mundiales, que es la competencia en la que participan los deportes que están fuera del programa de los Juegos Olímpicos.

Ivonne volverá a la pista de competencia este miércoles en horas de la noche de El Salvador cuando compita en los 200 metros meta contra meta.