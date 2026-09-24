Iván Barton comparte su historia y aprendizajes con jóvenes de FESA

El árbitro salvadoreño Iván Barton participó en un conversatorio realizado en las instalaciones de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), donde compartió con estudiantes y atletas diferentes experiencias de su trayectoria profesional y personal.

Durante el encuentro, el árbitro habló sobre la toma de decisiones bajo presión, la disciplina, los valores y las experiencias que han marcado su historia de vida.

En la actividad, Barton señaló la importancia de aprender a distinguir entre una crítica constructiva y aquellos comentarios que buscan generar polémica.