Italia sufre contrastes climáticos con inundaciones en el norte y sequía en el sur

Italia vive amenazas climáticas cada vez más intensas y contrastantes, con inundaciones y deslizamientos en el norte y calor y sequía en el sur, mientras crece la presión para adaptarse a estos cambios, según informaron las autoridades.

El 20 de agosto, las lluvias torrenciales provocaron el derrumbe de un puente en la localidad lombarda de Sónico, cerca de la frontera con Suiza, y desencadenaron el peor deslizamiento de tierra en la memoria de ese pueblo del valle.

Nadie resultó herido, pero los equipos de protección civil continúan trabajando para asegurar la zona y la reconstrucción del puente podría tardar años.

El operador estatal de carreteras afirmó que el cambio climático está desatando nuevos riesgos para la infraestructura y enfatizó la necesidad de una vigilancia más estrecha y controles más frecuentes en estructuras vulnerables como los puentes.