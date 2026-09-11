Italia, nuevo destino del programa de migración laboral

Italia es el nuevo país que se suma al programa de migración laboral, el ministro de Trabajo dijo que el primer contingente está conformado por 100 profesionales, especialistas y técnicos, quienes viajarán la próxima semana, de forma escalonada.

Lisbea Sánchez tiene más de 10 años de experiencia como enfermera, esto le abrió las puertas para ser una de las seleccionadas, estará un año lejos de su familia, pero con la convicción que esto se convertirá en una fuente de ingresos para suplir las necesidades del hogar.

Delmy también es enfermera, considera que esta es una gran oportunidad para seguir creciendo profesionalmente.

Rolando Castro afirmó que continuarán entablando relaciones con otros países para seguir ampliando el programa y que los salvadoreños puedan trabajar en el extranjero, cruzando las fronteras de una forma ordenada y segura.

Canadá, Costa Rica, España, Francia e Italia son los países a los que ahora los salvadoreños pueden optar para trabajar a través de este programa.