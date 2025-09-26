El mandatario estadounidense insistió en exigir al grupo islamista que libere de inmediato a todos los rehenes que mantiene secuestrados en la franja.

Trump también se refirió al gran encuentro que mantuvo con líderes de países árabes e islámicos en el marco de la asamblea general de la ONU para abordar un plan postconflicto para Gaza.

Una comisión independiente de la ONU y un número creciente de países califican la ofensiva militar israelí en Gaza como un genocidio. Hasta la fecha, se contabilizan más de 65,200 palestinos muertos, entre ellos más de 19,000 niños.