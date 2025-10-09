El republicano aseguró en una publicación en las redes sociales: me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera.

El acuerdo, que será firmado este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamás libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino.

Anteriormente, el presidente Trump había anunciado que podría viajar el próximo domingo a Egipto si las negociaciones entre Israel y Hamás iban bien.