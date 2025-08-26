Manifestantes israelíes bloquearon principales carreteras en Tel Aviv exigiendo un acuerdo de alto al fuego y la liberación inmediata de los rehenes en Gaza.
Los participantes, quienes ondeaban banderas y fotografías de sus familiares cautivos, acusaron al primer ministro Netanyahu de ignorar la voluntad mayoritaria que pide terminar la guerra.
La protesta se realizó previo a una reunión del gabinete de seguridad, la cual podría evaluar la reanudación de las negociaciones de tregua mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos.
Esta presión interna se suma a la crisis humanitaria en Gaza, donde el Programa Mundial de Alimentos advierte que la ayuda sigue siendo insuficiente para evitar la hambruna.