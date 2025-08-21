El ejército israelí intensificó su ofensiva este jueves en la Ciudad de Gaza con cinco divisiones y planes de movilizar 60.000 reservistas adicionales, con el objetivo de tomar el último gran bastión de Hamas en el territorio palestino.

Las fuerzas israelíes ordenaron a hospitales y ONGs preparar la evacuación hacia el sur, lo que aumenta los temores sobre una catástrofe humanitaria aún mayor en la Franja.

La operación, autorizada por el gabinete de seguridad de Benjamin Netanyahu, busca liberar a los 49 rehenes restantes en poder de Hamas y desarmar completamente al movimiento islamista que controla el territorio.