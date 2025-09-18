Tanques y aviones de combate israelíes continúan bombardeando intensamente la ciudad de Gaza este jueves, forzando la huida masiva de habitantes hacia el sur del territorio palestino tras casi dos años de guerra.

El ejército israelí inició esta nueva ofensiva el martes con el objetivo declarado de eliminar al movimiento Hamas, responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Las autoridades militares habilitaron temporalmente el corredor de Salah al-Din para facilitar la evacuación, que permanecerá abierto hasta el viernes al mediodía, mientras la ONU estima que alrededor de un millón de personas residían en la zona afectada a finales de agosto.