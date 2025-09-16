Israel inició este martes las etapas iniciales de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza, avanzando hacia el centro urbano mientras intensificaba los bombardeos aéreos.

Un responsable militar israelí confirmó que la operación principal comenzó durante la noche anterior y estimó la presencia de 2.000-3.000 combatientes de Hamas en la zona, donde aún residen cientos de miles de civiles.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU acusó simultáneamente a Israel de cometer genocidio, responsabilizando directamente al primer ministro Benjamin Netanyahu, aunque Israel calificó el informe de sesgado y falso.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense visitó Qatar para impulsar negociaciones de alto al fuego, advirtiendo que la ventana para un acuerdo se reduce a «probablemente días».