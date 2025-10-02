Israel anunció este jueves que deportará a Europa a los activistas de la flotilla Global Sumud que intentaba romper el bloqueo naval a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí confirmó que ninguno de los aproximadamente 45 barcos que partieron desde Barcelona en septiembre logró su objetivo, tras ser interceptados por la Marina israelí desde el miércoles.

Los organizadores, que transportaban a cientos de activistas de más de 45 países -incluyendo latinoamericanos-, denunciaron que la interceptación ocurrió en aguas internacionales y calificaron el acto como ilegal.

Esta representa la tercera flotilla frustrada por Israel entre junio y noviembre, manteniendo intacto el cerco marítimo sobre el territorio palestino.