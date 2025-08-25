Un ataque israelí contra el hospital Nasser en Jan Yunis dejó al menos 20 muertos, incluyendo cinco periodistas de medios internacionales como Al Jazeera, Associated Press y Reuters.

La defensa civil gazatí reportó que el operativo incluyó un dron explosivo seguido de un bombardeo durante la evacuación de heridos.

Tras la presión de la asociación de prensa extranjera, el ejército israelí anunció una investigación preliminar sobre los hechos, que se suman a los 200 periodistas fallecidos en Gaza desde el inicio del conflicto el 7 de octubre.