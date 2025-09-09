El ejército israelí ejecutó este martes un bombardeo preciso contra instalaciones de Hamas en Doha, capital de Qatar, targeting específicamente al liderazgo del movimiento islamista palestino.

Las fuerzas armadas israelíes justificaron el ataque al señalar que estos dirigentes son responsables directos de la masacre del 7 de octubre de 2023 y han orchestrado operaciones contra Israel desde territorio qatarí.

Un portavoz de Hamas, bajo anonimato, afirmó que el ataque afectó a una delegación negociadora que discutía propuestas de alto al fuego presentadas por mediadores internacionales.

El gobierno de Qatar condenó enérgicamente la acción calificándola de cobarde, mientras Netanyahu simultáneamente autorizaba una nueva ofensiva militar en Gaza.