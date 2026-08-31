Islandia rechaza negociaciones de adhesión a la UE

La primera ministra, quien era partidaria del sí, prometió que respetará el resultado y que no habrá otra discusión de este tipo durante esta legislatura. El país de apenas 400,000 habitantes aplicó para unirse a la Unión Europea tras la crisis financiera de 2009 que devastó su economía, pero las conversaciones se suspendieron en 2013 con la llegada al poder de un gobierno euroescéptico.

Para la Unión Europea, que no ha incorporado a ningún país rico desde 1995, la adhesión de Islandia habría sido vista como una muestra positiva de su política de ampliación y le habría permitido reforzar su presencia en el ártico, una región cada vez más codiciada.