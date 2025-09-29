Islandia se consolida como el único país del mundo sin mosquitos, una particularidad científica que desconcierta a los entomólogos.

Esta ausencia se explica por cambios térmicos estacionales extremos que imposibilitan la formación de aguas estancadas necesarias para su reproducción.

Las bajas temperaturas medias interrumpen el desarrollo larval y embrionario de los huevos, mientras que el aislamiento geográfico en el Atlántico Norte actúa como barrera natural contra migraciones externas que podrían establecer colonias temporales.