Isack Hadjar seguirá como compañero de Max Verstappen en Red Bull durante 2027

El piloto francés Isack Hadjar, de 21 años de edad, seguirá siendo compañero de Max Verstappen en Red Bull durante la temporada 2027 de la Fórmula 1, anunció este día la escudería austríaca.

Hadjar causó una gran impresión en su año debut tras ser ascendido luego de una sólida campaña como novato en la escudería filial Racing Red Bull en 2025.

Se perdió las últimas tres carreras por una lesión en la muñeca, pero se mantiene octavo en el campeonato de pilotos con 71 puntos y una racha de siete carreras consecutivas acabando entre los seis primeros, incluido un podio en Mónaco.

El francés dijo ser consciente del privilegio que supone pilotar para un equipo tan increíble y volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, con Verstappen, que también renovó recientemente hasta 2030.