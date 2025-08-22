La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente este viernes el estado de hambruna en la Franja de Gaza, donde 500,000 personas enfrentan condiciones catastróficas de inanición según el Índice de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC).

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó que «utilizar el hambre con fines militares es un crimen de guerra«, en referencia a la obstrucción sistemática de ayuda humanitaria por parte de Israel.

El gobierno israelí rechazó enfáticamente el informe, calificándolo de parcial y basado en distorsiones, mientras la crisis humanitaria se profundiza con un 30% de niños menores de cinco años sufriendo desnutrición aguda.