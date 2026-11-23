La Defensoría del Consumidor iniciará verificaciones por el incremento en los precios de los boletos aéreos desde Estados Unidos hacia El Salvador.

Los viajeros han reportado en los últimos días tarifas que oscilan entre mil y 2 mil dólares procedentes de ese país.

Turistas nacionales y extranjeros señalan que los precios se han elevado, según agencias de viaje que monitorean los costos de los vuelos.

Las agencias de viaje afirman que para algunos destinos la tarifa incluso se ha duplicado.

Una vocera del sector detalló que las tarifas se han elevado específicamente para Estados Unidos y que para diciembre un boleto puede costar hasta mil 200 dólares.

La misma fuente indicó que el precio se ha duplicado y en algunos estados se ha triplicado.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma advirtió que las aerolíneas han mantenido estos altos costos y que podrían tomarse medidas.

«Es muy importante que no existan los abusos», declaró el funcionario, quien sostuvo que se trata de una segunda llamada de atención.

La Defensoría se mantendrá atenta a cualquier irregularidad que denuncien los turistas respecto a las aerolíneas.

Señalan que atenderán cualquier denuncia por cobro indebido en el transporte aéreo.

Las agencias de viaje consideran positivo que el Gobierno mantenga las inspecciones para que los altos precios no impidan la compra de boletos.

Noviembre y diciembre son meses de mayor llegada de visitantes extranjeros. Se estima que en 2026 El Salvador pueda cerrar con 4,2 millones de turistas internacionales.