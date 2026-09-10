Investigador renuncia a Anthropic y advierte que empresas avanzan hacia una superinteligencia

Jacob Coxon, investigador que trabajó en OpenAI y recientemente en Anthropic, renunció a su puesto y advirtió públicamente que las grandes empresas tecnológicas están desarrollando sistemas de inteligencia artificial cada vez más poderosos sin actuar de manera responsable.

Coxon señaló que estas compañías avanzan hacia una superinteligencia que mejora por sí misma y que podría poner en riesgo a la humanidad.

Su publicación superó 76 millones de vistas y reavivó el debate global sobre la carrera por la IA.

Un líder de alineación en Anthropic reconoció que Coxon tiene razón en sus advertencias.