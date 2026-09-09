Inversiones en el área metropolitana de San Salvador

7,126 millones de dólares es el monto de inversión que se registra en el área metropolitana de San Salvador en los últimos dos años. De acuerdo con cifras de la Opamss, el 50.2% de proyectos son de índole habitacional, un 20.5% mixtos, 12.2% logísticos, 11.7% turismo y un 5.5% de comercio. El director de la oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador proyecta que la inversión incremente al terminar el año.

El área metropolitana de San Salvador concentra la mayor parte de los proyectos de construcción, así lo explicó el presidente de Casalco; quien estima que el rubro crezca un 15% este 2026.

En 2025 la cooperación española aportó 900,000 euros para un programa de transición ecológica que promueve la adaptación al cambio climático en el área metropolitana de San Salvador, del cual hay una ejecución del 60%, pero además de este proyecto hay otros que se están implementando.

También surge el interés por promover el desarrollo del sector costero de La Libertad.

Académicos internacionales también destacan el potencial de inversión que tiene el salvador, sobre todo en el rubro de turismo.

Estas declaraciones fueron brindadas durante la inauguración del Foro Internacional Territorios Plus, un evento que busca impulsar el desarrollo, la inversión y la sostenibilidad del área metropolitana de San Salvador.