La inversión pública y privada en el área metropolitana de San Salvador registra un incremento del 35%. Uno de los rubros con mayor dinamismo es la construcción, que en el último año ha generado alrededor de 167,000 empleos.

Además, en el Puerto de Acajutla se reporta un incremento del 60% en la entrada de materiales de construcción, vinculado al crecimiento en la zona, según el titular de la Opamss.

Los inversionistas en San Salvador y sus alrededores, le apuestan a la construcción en altura, de la cual un 50% está enfocada en temas habitacionales, mientras que a escala nacional el 75% es habitacional, el rubro enfrenta escasez de mano de obra, situación que se busca mejorar con la capacitación de nuevo personal.