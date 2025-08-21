Un panel de jueces de apelación opinó que la multa, es una penalización excesiva que viola la octava enmienda de la constitución de Estados Unidos. No obstante, los magistrados estuvieron de acuerdo en mantener las medidas cautelares para limitar la cultura empresarial de la organización Trump, declarada responsable de inflar su patrimonio para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros.

En su cuenta de Truth social, el presidente celebró su victoria y tildó el caso de interferencia electoral.