Las fuertes lluvias registradas anoche desataron el caos vial en San Salvador, con severas inundaciones en la Troncal del Norte a la altura del kilómetro 4.5 y en el redondel de Unicentro en Soyapango, lo que generó una carga vehicular masiva.

Los vecinos atribuyen este problema recurrente a que los tragantes se encuentran obstruidos por basura, impidiendo el correcto drenaje del agua.

Además de estos incidentes, fuertes ráfagas de viento derribaron varios árboles, como uno de gran magnitud en Morazán que cayó sobre un vehículo, causando solo daños materiales según reportaron los socorristas.