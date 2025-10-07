El incremento de construcciones sin planificación territorial y la tala de árboles serian algunos de los factores que inciden en las inundaciones urbanas, debido a que las corrientes de agua que fluyen sobre la superficie del suelo sin ser absorbida colapsando el sistema de drenajes.

Durante el plan invernal el gobierno atendió más de 731 emergencias por lluvias. De estas, el 47% corresponde a árboles caídos y el 38% a derrumbes, mientras que el resto se relaciona con inundaciones, cárcavas y daños en obras de paso.

Ambientalistas recomiendan que se creen políticas claras para evitar la deforestación y por lo tanto prevenir inundaciones en el futuro.

Las lluvias continuarán durante toda la semana con énfasis en la zona costera del país y durante la franja volcánica del país y la zona norte. Con vientos que podrían superar los 30 kilómetros por hora. Que podrían seguir generando inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de árboles y rocas.