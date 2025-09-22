Las inundaciones en San Salvador y Santa Tecla colapsaron vías principales en minutos, dejando a su paso calles convertidas en ríos y vehículos varados.

La Colonia Médica y la Zona Rosa reportaron niveles de agua que alcanzaron la cintura de las personas, mientras que en la Plaza Salvador del Mundo, equipos de Desechos Sólidos trabajaban contra reloj para destapar tragantes obstruidos por basura.

La situación se agravó con el desbordamiento del río en la comunidad El Cacao 1 de Soyapango, donde elementos de rescate permanecían en alerta para una posible evacuación, y con la formación de una peligrosa cárcava en el Bulevar de Los Próceres, lo que obligó a Protección Civil a cerrar el tránsito de inmediato.