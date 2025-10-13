Las autoridades de San Salvador Centro alertaron que las inundaciones recurrentes en el municipio son causadas por la acumulación de aproximadamente 850 toneladas diarias de basura, de las cuales 85 toneladas (10%) obstruyen tragantes, pozos y tuberías del sistema de drenaje.

Germán Muñoz, director de Desechos Sólidos, identificó puntos críticos como el Boulevard Venezuela cerca del cementerio La Bermeja, terminal de Occidente y la intersección de la 6a-10a Calle Poniente con 25 Avenida Sur, donde residentes arrojan desechos voluminosos como refrigeradoras y colchones.

La comuna capitalina instaló 500 basureros, pero muchas personas botan residuos fuera de ellos o desde vehículos, mientras que animales y recicladores informales rompen bolsas que terminan en ríos Matalapa y Arenal.

Las multas por esta práctica oscilan entre 50 y 850 dólares, recomendando a la población contactar al call center 7129-40 para disposición adecuada de residuos voluminosos y así prevenir la saturación del sistema de drenaje durante lluvias intensas.