El aumento del caudal del río Grande de San Miguel mantiene inundadas viviendas y terrenos, por ejemplo, en Casamota, cantón El Brazo, donde al menos 40 familias están vulnerables mientras que 26 de esas están en riesgo, en el lugar, cada año desde hace una década el pastor de una iglesia, pone a disposición sus instalaciones para refugio de los afectados, durante este año aún no ha sido necesario.

La mayoría de personas se dedican a la agricultura, quienes, debido al excedente en humedad, sus cultivos están casi perdidos, mientras atraviesan esta situación solicitan ayuda a las autoridades.

Para solventar el problema en el lugar, se deben hacer trabajos para definir el caudal del río grande, además construir bordas que soporten las crecientes durante las intensas lluvias, mientras tanto, estas familias continúan alerta ante otro desborde debido a las lluvias.