Inundaciones e incendios en maleza entre principales emergencias del 2026

Las ramas y desechos de árboles arrojados en un cauce provocaron el desbordamiento de un río en Zacatecoluca, lo que ocasionó inundaciones en algunas viviendas, según informó el director de Protección Civil, Luis Amaya.

Por otra parte, el funcionario señaló que para la tercera semana de noviembre se espera el ingreso de frentes fríos y la disminución de las lluvias en el país.

En cuanto a los incendios, las emergencias en maleza aumentaron más del 50%, al pasar de 1,852 en 2025 a 2,810, mientras que los incendios forestales subieron de 87 a 178. Según Amaya, este incremento se debió a las altas temperaturas y las sequías.