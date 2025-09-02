La intolerancia social se consolida como una de las principales causas de homicidios en el país, según los últimos datos de la Fiscalía General de la República que cubren hasta julio de 2025.

Este tipo de crimen, impulsado por la discriminación y la falta de respeto, ya registra 27 casos este año, superando ampliamente las cinco muertes atribuidas a la delincuencia organizada.

Aunque los homicidios intencionales generales han descendido un 88,5% desde 2022, esta alarmante tendencia revela un violento trasfondo social que gana terreno, donde el consumo de alcohol o estupefacientes suele ser un detonante recurrente en estos crímenes de odio.