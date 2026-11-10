Intercambio de experiencias agroecológicas y semillas nativas

Ante los efectos del cambio climático, la agroecología y la conservación de semillas nativas representan alternativas para fortalecer la soberanía alimentaria de las comunidades, con este objetivo, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada promueve un intercambio de experiencias y semillas entre productores de diversas partes del país.

Durante la actividad, los participantes compartieron conocimientos y variedades de semillas criollas, con el propósito de evitar que se pierdan y fomentar su conservación de generación en generación.

También se promueven prácticas agrícolas más amigables con el medio ambiente, como el uso de abonos orgánicos, la protección de los suelos y la diversificación de cultivos, como alternativas ante las sequías y los cambios en las lluvias.

El Cesta brinda además herramientas para fortalecer la capacidad de las comunidades para producir sus propios alimentos y enfrentar los desafíos del cambio climático.