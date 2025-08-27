Esta tarde se registraron estragos por intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos, los cuales derribaron árboles que dejaron dos vehículos atrapados en plena vía.

Los conductores fueron auxiliados por comandos de salvamento y también por ciudadanos que, pese al riesgo, colaboraron en las labores de rescate.

Además, varias personas quedaron atrapadas en comercios cercanos, lo que obligó a la Policía Nacional y a brigadas civiles a intervenir para evacuarlas, mientras se advertía que la magnitud del temporal podría generar más emergencias en la zona.