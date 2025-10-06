Las intensas lluvias en El Salvador han generado una serie de emergencias a nivel nacional, obligando a la evacuación inmediata de familias en el cantón Sirama, departamento de La Unión, donde las inundaciones ponían en riesgo a adultos mayores y niños.

Simultáneamente, un derrumbe sobre la carretera que conecta Alegría con Berlín, en Usulután, provocó el cierre total de esta arteria vial, lo que ha movilizado a equipos del Ministerio de Obras Públicas para restablecer la conectividad.

Las autoridades mantienen un despliegue preventivo en comunidades como Punta Jocote, mientras instan a la población en zonas de riesgo a acatar las indicaciones de evacuación para salvaguardar sus vidas.