El Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) implementó una revisión estricta del uniforme e ingreso de cada estudiante a partir de las 6:30 a.m., acatando las disposiciones del Ministerio de Educación para garantizar el orden.

Los directivos corroboran minuciosamente el corte de pelo, el uso del cinturón y la correcta colocación de la camisa, emitiendo un ticket de amonestación para quienes incumplen.

Esta medida, que ha generado filas extensas fuera del plantel, busca restablecer la disciplina en una institución con profunda historia, aunque padres de familia piden alternativas que no retrasen la rutina académica de los jóvenes.