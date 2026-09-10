Instalan octava torre para aerocable en Mejicanos

Así abordan los buses en la zona de Zacamil, en Mejicanos, el transporte en este sector podría cambiar en los próximos meses, debido a los avances en los trabajos de la estación del aerocable en el lugar y a la instalación de una de las torres en este punto, los habitantes se mantienen expectantes ante la finalización del proyecto.

La mayoría de usuarios en esta zona espera que el aerocable se convierta en una de las principales alternativas para movilizarse.

Esta es la octava torre que se instala y la segunda, si se cuentan las estructuras en orden desde la estación principal, y se encuentra en la calle Zacamil, Mejicanos, en total serán 23 estructuras las que sostendrán el cableado por donde se desplazarán las cabinas a lo largo de 3.5 kilómetros, desde Zacamil hasta el parque Cuscatlán, en el centro de San Salvador, el recorrido contará con cuatro estaciones y el tiempo estimado para completarlo será de 14 minutos.