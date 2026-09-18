Instalan la novena pilona del Aerocable y esperan terminar en próximas semanas

El Ministerio de Obras Públicas continúa con la instalación de las torres que servirán para el proyecto del Aerocable, y a la fecha ya se instalaron 8 pilonas, mientras que la novena se está colocando, según informó el ministro Romeo Rodríguez durante una supervisión en el lugar.

El funcionario señaló que esperan que en las próximas semanas sigan instalando pilonas hasta terminar el proyecto, que cuenta con la cooperación francesa. El Aerocable tendrá una inversión de aproximadamente 120 millones de dólares, contará con 23 torres y 153 cabinas, cada una con capacidad para transportar a 10 personas sentadas, y se promete que reduzca los tiempos de traslado.

Ya se han instalado algunas torres en diferentes puntos, como la zona de Zacamil, la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y el centro de San Salvador. Además, Rodríguez anunció que están por firmar un proyecto de 76 millones de euros para iluminar varias autopistas del país y diferentes comunidades, con más de 500 kilómetros de carretera, el nuevo estadio, y centros históricos como Santa Ana, San Miguel, Ruta de las Flores y San Salvador.