Instalación de paradas inteligentes para el transporte colectivo

Antiguo Cuscatlán, La Ceiba de Guadalupe y la alameda Roosevelt, son algunos de los puntos donde el Ministerio de Obras Públicas ya instaló paradas inteligentes; un plan piloto que la institución ejecuta con el apoyo del gobierno de Corea. Las estructuras contarán con sistemas de fibra óptica y pantallas digitales que mostrarán el recorrido y la hora a la cual llegarán las diferentes unidades, una innovación que es bien vista por los usuarios.

Para este proyecto la cooperación coreana destinó 5.9 millones de dólares como parte de un plan maestro para El Salvador anunciado en junio de 2023. Además del seguimiento de las unidades en tiempo real, las autoridades también le apuestan a la seguridad, con la instalación de cámaras de vigilancia en las estaciones; otro punto que es positivo, dice los salvadoreños.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, este proyecto piloto será implementado desde el kilómetro 9 de la carretera Panamericana en Santa Tecla hasta Fenadesal en la avenida Peralta de San Salvador. El plan iniciará con rutas como la 40, 50 y la 52; a cuyos buses y microbuses les están instalando equipos que estarán conectados a las paradas inteligentes. El MOP proyecta terminar con la instalación de las primeras 14 estaciones antes del 15 de septiembre, con miras a ser replicado a escala nacional.