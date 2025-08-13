La Defensoría del Consumidor de El Salvador, junto con la Superintendencia de Regulación Sanitaria, retiró del mercado una pasta dental considerada peligrosa para la salud bucal, tras una alerta sanitaria emitida en los últimos días.

Las inspecciones, realizadas en supermercados, tiendas y centros de distribución, aseguraron el retiro del 100% del producto inventariado a nivel nacional.

Solo en 2025, la Defensoría ha ejecutado más de 2200 verificaciones, imponiendo $600 mil en multas por incumplimientos como productos vencidos, precios injustificados y publicidad engañosa.

Durante las vacaciones agostinas, detectaron 40 casos de irregularidades, incluida la venta de 16 artículos caducados, lo que derivó en procesos sancionatorios con multas de hasta 500 salarios mínimos.