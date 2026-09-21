Innovaciones en radio La Picosa

Esta es una de las canciones que más suena y más piden los oyentes de la picosa 95.3 FM, una emisora que mantiene el contacto con su audiencia a través de WhatsApp y redes sociales, donde los salvadoreños también pueden solicitar sus canciones favoritas.

Y es que al preguntar entre la población si ya habían escuchado este tema, muchos no solo reconocieron la canción, también identificaron inmediatamente a la emisora que la pone a sonar.

“El chiste es que alguien pierda”, de Santiago del Toro, forma parte de las novedades que recientemente se incorporaron a la programación de nuestra radio hermana.

Pero, ¿cómo recibió el público esta nueva propuesta musical? Joaquin Aguilar, mejor conocido como Quincho en su turno de la mañana, nos cuenta cómo ha respondió la audiencia, con este tema.

Y para que esta canción llegue hasta las plataformas digitales y pueda ser escuchada más allá de la frecuencia radial, detrás también existe todo un proceso.

La música también se abre paso entre las nuevas herramientas tecnológicas. Lo que en un principio podía resultar extraño o incluso generar cuestionamientos, hoy representa una alternativa para que más artistas puedan crear, compartir sus melodías y encontrar nuevos espacios para llegar al público.

Y si de novedades se trata, parece que en la picosa todavía hay mucho por escuchar.

Nuevas canciones, nuevos ritmos y nuevas letras siguen llegando a la programación, porque aquí la música no se detiene, así que suba el volumen, prepare su WhatsApp y manténgase pendiente, porque la picosa 95.3 FM sigue buscando esas canciones que, una vez que llegan a sus oídos, simplemente no dejan de picar.