El planeta tiene sufre de sobrecapacidad, es decir que es más explotada de lo que se regenera anualmente, según estimaciones, los seres humanos utilizan los recursos naturales a un ritmo de 1.8 veces más rápido de lo que tardaría en generarlos.

Si bien no hay una solución definida a este ciclo, porque no es nada nuevo, simplemente en el pasado no se tenía una medición como en la actualidad, pero se pueden incorporar procesos digitales e inteligentes, en temas como la energía, que ahorraría un 30% o 40%.

La energía juega un papel importante en la crisis climática, debido a que el 80% de las emisiones de dióxido de carbono se deben a la producción y consumo energético; sin embargo, un 60% se desperdicia.