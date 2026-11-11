Inicio de época seca

Durante la primera mitad de octubre las lluvias continuaron en el país, pero a partir del día 18 comenzaron a disminuir gradualmente en la mayor parte del territorio.

Durante los próximos días y meses podrían presentarse lluvias puntuales debido al acercamiento de frentes fríos a la región, que constituyen los sistemas meteorológicos característicos de esta época del año.

En general, se espera un ambiente fresco por la presencia de los vientos nortes, con temperaturas muy frescas en horas de la madrugada.